Санкт-Петербург, , 12:27 — REGNUM Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по статье «убийство» после того, как в квартире рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) было обнаружено его расчленённое тело. Об этом 30 июля сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

После обнаружения расчлененного тела рэпера возбуждено уголовное дело. Личная страница Александр Юшко в «Вконтакте».

Напомним, расчлененные останки тела музыканта были обнаружены 29 июля после того, как в полицию обратилась адвокат жены погибшего. По ее словам, мужчина умер от передозировки наркотиков, однако жена не хотела бесславной смерти своему супругу и решила избавиться от тела и выставить все, как будто он исчез.

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Погибший — 31-летний Александр Юшко, по словам его жены, из-за пандемии страдал депрессией и увлекся наркотиками. Женщина расчленила тело четыре дня назад и, по некоторым данным, чтобы скрыть произошедшее, вела от его лица страницы в социальных сетях.

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По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по статье убийство. В настоящее время следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, в том числе с участием следователей-криминалистов Главного следственного управления по Петербургу с применением криминалистической техники, с участием специалиста в области судебной медицины, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Назначен комплекс судебных экспертиз.

«Установлена женщина 1984 года рождения, расчленившая тело вышеуказанного мужчины, после проведения судебно-медицинской экспертизы на установление обстоятельств и причины смерти мужчины будет дана правовая оценка ее действиям», — уточнили в ведомстве.

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Расследование уголовного дела продолжается.

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