Тункинский район, Бурятия, , 12:23 — REGNUM Шесть групп ведут наземные поиски пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2 с шестью людьми на борту. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, мобильная группировка проводят опросы жителей трёх деревень Тункинского района.

Тем временем, к поисковой операции с воздуха присоединился беспилотник Zala волонтёров организации «Лиза Алерт». Вертолёт Ми-8 за минувшие сутки совершил два вылета, обследовав территории Тунки, а также Черемховского района Иркутской области.

«В настоящее время применение авиационных средств продолжается… Всего в поисковых работах принимают участие 64 человека и 13 единиц техники, в том числе авиация», — отметили в ведомстве.

Ранее в правительстве сообщили, что к поискам привлекут также беспилотник Министерства обороны. Как сообщало ИА REGNUM, в связи с проведением операции на территории Тункинского района введён режим ЧС. Ранее поиски под особый контроль взял глава Бурятии Алексей Цыденов.

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