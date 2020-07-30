Южно-Сахалинск, , 12:23 — REGNUM На Сахалине исполняющий обязанности министра имущественных и земельных отношений обвиняется в халатности при приёмке работ по по эксплуатационно-техническому обслуживанию комплекса зданий и сооружений многофункционального центра «Аква Сити», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Генпрокуратуре РФ.

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Чиновник подписал акты выполненных работ, не проверив фактические объёмы. Как выяснилось, объёмы на бумаге были завышены. Бюджету области причинен ущерб на сумму 7 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранители задержали сотрудника муниципальной инспекции мэрии Тбилиси, которого обвиняют в том, что он якобы требовал взятку.