Лагос, Нигерия, , 12:15 — REGNUM Три человека скончались в результате взрыва газа в нигерийском штате Лагос. Об этом передаёт BBC Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, взрыв газа произошел вечером во вторник, 28 июля. Несколько человек получили ранения.

В министерстве чрезвычайных ситуаций заявили, что взрыв в районе поместья Аджао произошел в магазине, где занимаются заправкой газом.

После взрыва начался пожар. В результате пожара пострадали девять магазинов, а также были уничтожены объекты недвижимости и три автомобиля.