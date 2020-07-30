Якутск, 30 июля 2020, 12:08 — REGNUM Обстановка с так называемыми пожарами — отказниками России за последние сутки, 29 июля, несколько улучшилось, сократилось площадь горящего леса, который не тушат из соображений экономической нецелесообразности.

Лесные пожары
Лесные пожары
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Судя по данным сайта ФБУ «Авиалесоохрана», в настоящее время в стране действует 99 лесных пожаров на площади 337 212 га, хотя сутки назад таких очагов насчитывалось 93, а общая горящая площадь составляла 337 587 га.

Больше всего горящего леса (84 пожара на площади 255 615 га) зарегистрировано в Якутии. Далее следуют: Чукотка, Магаданская область, Камчатский и Хабаровский края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ситуация с природными пожарами в Якутии может ухудшиться в ближайшие две недели из-за тёплой погоды и отсутствия дождей. Об этом говорится в прогнозе, опубликованном 27 июля Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

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