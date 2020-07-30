Чебоксары, , 12:03 — REGNUM В Чувашии завершено судебное разбирательство по резонансному инциденту в Канашском районе, где сотруднику полиции пришлось применить табельное оружие, чтобы угомонить нарушителей. Виновными признаны двое парней, они оштрафованы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии и прокуратуры республики.

Перед судом предстали 21-летний парень и его 20-летний друг. В правоохранительном ведомстве отмечают, что инцидент произошёл около 4 часов утра 3 мая 2020 года в Канашском районе, когда инспектор ДПС попытался остановить нетрезвого водителя. Автовладелец проигнорировал требование стража порядка и во время преследования съехал в поле и застрял там.

Во время составления административного протокола к месту происшествия прибыли фигуранты уголовного дела, один из которых является сыном водителя. По данным следственного управления, они безуспешно пытались уговорить инспекторов освободить водителя от ответственности: во время «переговоров» все трое попытались уехать на машине, при этом двое из них нанесли несколько ударов автоинспектору.

«Затем водитель-нарушитель и его 20-летний сын сели в машину и попытались скрыться с места происшествия, но были задержаны сотрудником полиции, который несколько раз выстрелил по колесам автомобиля», — говорится в сообщении.

Суд признал парней виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), каждому назначено по 100 тыс. рублей штрафа. Решение суда не вступило в законную силу.

На водителя, за которым гналась полиция, составлен административный протокол за управление в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ).

Отметим, что в июле по аналогичной статье уголовного кодекса вынесен приговор 31-летнему жителю Шумерли. Следствием и Шумерлинским районным судом установлено, что 9 марта 2020 года он был доставлен в отдел внутренних дел в состоянии алкогольного опьянения, где ударил головой стража порядка. Ему назначено два года условного срока, приговор не вступил в законную силу.