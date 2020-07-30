Одесса, Украина, , 11:59 — REGNUM В Одессе автомобиль патрульной полиции попал в аварию. Об этом сообщили 30 июля в пресс-службе полиции Одесской области.

Полицейский экипаж ехал на вызов к женщине, которая хотела покончить жизнь самоубийством.

«На перекрёстке проспектов Шевченко и Гагарина произошло столкновение Renault Trafic со служебной машиной полицейских. Вследствие чего, водитель автомобиля Renault Trafic и полицейские, которые пребывали в автомобиле Toyota Prius, получили телесные повреждения», — сказано в сообщении.

Журналисты местных СМИ выяснили, что у всех трёх пострадавших диагностировали черепно-мозговые травмы, у водителя фургона и одного из полицейских сломаны рёбра.

В пресс-службе отметили, что на вызов был тут же отправлен другой экипаж, который вместе с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, спас женщину от самоубийства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Харьковской области женщина попала под колёса скорой помощи, перебегая дорогу в неположенном месте. Полученные травмы оказались смертельными.

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