Одесса, Украина, 30 июля 2020, 11:59 — REGNUM В Одессе автомобиль патрульной полиции попал в аварию. Об этом сообщили 30 июля в пресс-службе полиции Одесской области.
Полицейский экипаж ехал на вызов к женщине, которая хотела покончить жизнь самоубийством.
Журналисты местных СМИ выяснили, что у всех трёх пострадавших диагностировали черепно-мозговые травмы, у водителя фургона и одного из полицейских сломаны рёбра.
В пресс-службе отметили, что на вызов был тут же отправлен другой экипаж, который вместе с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, спас женщину от самоубийства.
Как сообщало ИА REGNUM, в Харьковской области женщина попала под колёса скорой помощи, перебегая дорогу в неположенном месте. Полученные травмы оказались смертельными.
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