Пенза, , 12:43 — REGNUM В Пензенской области 39-летняя жительница города Сердобска, имевшая черный пояс по каратэ, избила любовницу супруга. Приговором суда ей назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствием установлено, что 4 мая текущего года около 14:00 осужденная находилась во дворе дома потерпевшей, которая была любовницей ее мужа. Имея личные неприязненные отношения к разлучнице, сердобчанка нанесла ей удары ногами и деревянным кухонным молотком по голове, ногам и левой руке потерпевшей, которая пыталась укрыться от побоев. Виной всему стала неожиданная встреча соперниц возле магазина. Причиненная обида полугодовой давности после вмешательства любовницы в личную жизнь осужденной привела к нападению каратистки и причинению легкого вреда здоровью разлучницы.

Вину женщина признала полностью, приговор вступил в законную силу. В ходе расследования выяснилось, что осужденная имела мастерскую степень по каратэ Кёкусинкай (черный пояс, I дан).

ИА REGNUM ранее сообщало, 13 июня 2019 года между жителями села Чемодановка Пензенской области произошел массовый конфликт, в ходе которого пострадали пять человек, один из них умер в больнице вечером 14 июня.

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