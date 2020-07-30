Улан-Удэ, , 11:41 — REGNUM Правоохранители в Бурятии пресекли деятельность организованной группы по производству и сбыту нелегальной алкогольной продукции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, изъято 25 тыс. бутылок с готовой продукцией, а также 1,5 тонны спирта.

Кроме того, на складах и в жилых помещениях полиция обнаружила оборудование, поддельные акцизные марки, а также более 1 тыс. пачек контрафактных сигарет.

«Следственные действия, направленные на изобличение всех участников указанной противоправной деятельности, продолжаются», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело.

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