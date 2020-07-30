Тбилиси, , 11:39 — REGNUM Правоохранители задержали сотрудника муниципальной инспекции мэрии Тбилиси, которого обвиняют в том, что он якобы требовал взятку. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба Службы государственной безопасности Грузии.

По версии следствия, чиновник отвечал за уличную торговлю в Дидубе, одном из районов грузинской столицы, и потребовал от торговца платить по 1000 лари (около $320 по курсу) в месяц. Сообщается, что 29 июля эти деньги якобы были переданы сотруднику мэрии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Обвиняемому грозит до девяти лет лишения свободы.