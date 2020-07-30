Малоярославецкий район, Калужская область, , 11:26 — REGNUM 70-летний житель Москвы утонул в водоёме на даче садоводческого товарищества «Лесное 1» в Малоярославецком районе Калужской области 29 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

Река в Малоярославецком районе Калужской области Admmaloyaroslavec.ru

В тот же день, по информации спасателей, в реке Лужа, в окрестностях деревни Астреево Малоярославецкого района, водолазы со дна реки извлекли тело 28-летнего мужчины.

28 июля в пруду садоводческого товарищества «Костино» вблизи деревни Шумятино Малоярославецкого района утонул мужчина 1965 года рождения. Погибший в составе бригады рабочих строил дачный дом и решил искупаться. По данным следствия, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По фактам гибели мужчин при купании в водоёмах следователями назначены судебно-медицинские исследования, опрошены очевидцы, устанавливаются обстоятельства случившегося.

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