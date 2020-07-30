Москва, , 11:13 — REGNUM Проверки начаты во всех отделениях Сбербанка в столице России после сообщений неизвестных о их минировании. Об этом 30 июля сообщил представитель московских экстренных служб, его слова приводит РИА Новости.

«В 10:15 поступила информация об угрозе взрыва во всех отделениях Сбербанка в Москве, ведется проверка», — рассказал представитель.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 28 июля неизвестные сообщили, что взрыв возможен в здании редакции газеты «Комсомольская правда» в Москве.

Напомним, сообщения о «заложенных бомбах» в различных российских городах массово поступают с конца 2019 года и в них говорится о минировании зданий судов, торговых центров, станций метро, самолетов, школ, а с недавнего времени и медучреждений.