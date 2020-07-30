Киев, 30 июля 2020, 11:09 — REGNUM Боевики неонацистской организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали членов коллектива телеканала КРТ, вышедших на акцию протеста к зданию Национального совета по вопросам теле‑ и радиовещания Украины. Об этом сообщает 30 июля издание Strana.ua.
По последним данным, радикалы обвинили журналистов в «сепаратизме», а потом устроили драку с применением баллончиков со слезоточивым газом.
Напомним, Нацсовет угрожает лишить лицензии телеканал КРТ. Журналистам ставят в вину трансляцию парада Победы, который прошёл в Минске 9 мая 2020 года, а также критику так называемого «майдана» и украинских коллаборационистов времён Великой Отечественной войны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Европарламента от Греции Алексис Георгулис призвал всех своих коллег осудить волну насилия, вызванного неонацистами на Украине.
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