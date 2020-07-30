Киев, , 11:09 — REGNUM Боевики неонацистской организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали членов коллектива телеканала КРТ, вышедших на акцию протеста к зданию Национального совета по вопросам теле‑ и радиовещания Украины. Об этом сообщает 30 июля издание Strana.ua.

По последним данным, радикалы обвинили журналистов в «сепаратизме», а потом устроили драку с применением баллончиков со слезоточивым газом.

«Мы вышли для того, чтобы показать, что Нацсовет нарушает закон и лишает телеканал КРТ лицензии. И мы видим, что Нацкорпус (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и С14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришли поддержать Нацсовет. Они занимаются тем, чем занимаются. По сути, отрабатывают заказ власти», — прокомментировал нападение журналист Дмитрий Василец.

Напомним, Нацсовет угрожает лишить лицензии телеканал КРТ. Журналистам ставят в вину трансляцию парада Победы, который прошёл в Минске 9 мая 2020 года, а также критику так называемого «майдана» и украинских коллаборационистов времён Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Европарламента от Греции Алексис Георгулис призвал всех своих коллег осудить волну насилия, вызванного неонацистами на Украине.

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