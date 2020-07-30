Барнаул, , 11:03 — REGNUM Последние дни июля 2020 г. в большинстве территорий Сибири будут ненастными. Как сообщает CЦ ФГБУ «НИЦ «Планета» со ссылкой на данные ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 30−31 июля в Алтайском крае, в Республике Алтай, в центральных и южных районах Красноярского края, а также в Хакасии и Туве ожидаются местами сильные и очень сильные дожди, грозы, возможен град. Порывы ветра могут достигать при этом 25 м/с.

Несмотря на дожди, в западных районах Новосибирской области и в Иркутской области сохраняется высокий (4) и чрезвычайный (5) класс пожарной опасности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, кратковременные дожди и грозы наблюдались в Алтайском крае 27 июля.

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