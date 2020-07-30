Ярославль, , 10:48 — REGNUM В Ярославской области скончался ещё один пациент, заболевший COVID-19. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

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За последние сутки в регионе подтверждён 41 случай новой коронавирусной инфекции, общее число выявленных случаев за время пандемии составило 5996. Выздоровели ещё 30 человек, всего 5299.

Всего по официальным данным от COVID-19 в Ярославской области умерли 28 человек.

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