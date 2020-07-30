Пенза, , 10:55 — REGNUM В ночь на четверг, 30 июля, в Пензе образовалось море кипятка неподалеку от торгового центра «Суворовский». О том, что улица при съезде с Гагаринского моста залита водой, стало известно из соцсетей. Очевидцы опубликовали снимки с места происшествия в первом часу ночи.

Скорее всего причиной разлива кипятка стал прорыв коммуникаций. Информации о пострадавших нет. Пользователи соцсетей начали активно комментировать случившееся, шутливо призывая горожан искупаться, поскольку в ряде домов отключена горячая вода.

Ресурсоснабжающая организация отключила подачу горячей воды на поврежденном участке. Проводится откачка воды. Порядка 22-х домов остались до субботы, 1 августа, без горячего водоснабжения, сообщает пензаинформ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в ноябре 2019 года в Пензе под землю провалился припаркованный у магазина автомобиль, в результате происшествия погибли находившиеся в салоне два человека.

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