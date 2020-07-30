Горно-Алтайск, , 10:38 — REGNUM В Республике Алтай возбуждено уголовное дело после избиения 70-летнего местного жителя внуком. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, происшествие было выявлено участковым в ходе поквартирного обхода.

Как предварительно установили полицейские, 19-летний молодой человек поссорился с дедом из-за старых вещей, которые внук приносил с улицы и захламлял квартиру.

«В ходе семейного скандала юноша несколько раз ударил кулаком по лицу пожилого родственника. После чего, схватил со стола небольшой плазменный телевизор, которым ударил пенсионера по голове», — отметили в ведомстве.

Утихомирить разбушевавшегося юношу удалось его матери, проснувшейся от криков. Она также вызвала медиков, которые доставили пострадавшего в больницу. У пожилого мужчины был сломан нос. Сопровождавший деда подозреваемый сообщил врачам, что травмы тот получил при падении с лестницы.

Однако позже он всё же признался в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается.

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