Смоленск, , 10:31 — REGNUM Организатор и шесть членов банды, занимавшейся похищением людей и вымогательством, предстанут перед судом в Смоленской области, сообщили 29 июля в пресс-службе Следственного комитета России.

Банда действовала с сентября 2016 года по декабрь 2018 года, в состав ОПГ вошли десять человек. По данным следствия, в сентябре 2017 года бандиты похитили троих мужчин, их удерживали в лесном массиве Велижского района. Своих жертв они избили, использовали при этом электрошокер и резиновые дубинки, и заставили написать расписки о долговых обязательствах. Они также похитили у одного из них автомобиль, после чего похитили автомобиль. На следующий день преступники похитили ещё двух мужчин — жителей Смоленска. Их привезли в посёлок Миловидово, где держали в помещении, избивали, оказывали психологическое давление — одного из потерпевших они заставили написать предсмертную записку. Один из похищенных, пытаясь сбежать, выпрыгнул в окно, получил серьезные травмы. Похищенных людей бандиты перевозили и удерживали на территории Московской и Смоленских областей.

В общей сложности, по данным следствия, бандой были похищены девять человек. Преступники вымогали у своих жертв деньги и имущество — им удалось завладеть автомобилями Audi Q7, Chevrolet Cruze, у трёх потерпевших похитили деньги и имущество на общую сумму более 22 млн рублей. Также, считают следователи, обвиняемые угнали автомобиль Mazda 323 и похитили огнестрельное оружие.

В рамках расследования уголовного дела были допрошены более 100 свидетелей, объем уголовного дела составил 109 томов. Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Трое участников банды ранее уже были осуждены.