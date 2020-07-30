Санкт-Петербург, , 10:22 — REGNUM Сотрудники полиции Невского района Санкт-Петербурга начали проверку по факту получения несовершеннолетней девочкой травм на детской площадке. На ребенка напала неизвестная женщина. Об этом 30 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение о травмировании ребенка поступило в полицию Невского района 28 июля из больницы. В телефонограмме говорилось, что госпитализирована 11-летняя девочка в удовлетворительном состоянии.

Как объяснила потерпевшая, телесные повреждения она получила 27 июля во время прогулки на детской площадке у дома 50/2 улице Подвойского вечером от неизвестной женщины. После оказания медицинской помощи девочка была отпущена на амбулаторное лечение.

«По данным факту проводится проверка, направленная на установление всех деталей происшествия. Приняты меры к розыску и задержанию указанный гражданки», — отметили в ведомстве.