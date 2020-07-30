Кемерово, 30 июля 2020, 10:03 — REGNUM В Кемерове перед зданием президентского кадетского училища обрушилась часть мемориального комплекса «Свет памяти». Видео накануне вечером, 29 июля, опубликовал очевидец в группе «Регион-42 Кемерово» социальной сети «ВКонтакте» .
Автор видео предположил, что причиной обрушения может быть трещина.
Отметим, что мемориальный комплекс был открыт несколько дней назад.
Он состоит из трёх тематических частей: «Уголь Победы», «Металл Победы» и «Оружие Победы». Его центральную часть обрамляют десять журавлей.