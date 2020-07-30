Пермь, , 10:00 — REGNUM В Перми по факту ДТП, в котором пострадали четверо детей, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Пермскому краю.

По данным ведомства, вечером 29 июля автомобиль «Форд Фокус», под управлением местного жителя, сбил четверых детей. Все они госпитализированы. По информации минздрава края, состояние одного ребёнка тяжелое, он в реанимации.

Установлено, что 43-летняя мать и ее маленькие дети переходили дорогу в неположенном месте. Трое ребят были на велосипедах, а один ребенок находился в коляске.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». В отношении многодетной матери возбуждено административное производство по факту неисполнения родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.