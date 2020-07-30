Веденский район, , 09:56 — REGNUM Силовики обнаружили в Чечне две фугасные авиационные бомбы. Опасная находка была найдена сотрудниками Росгвардии и ФСБ при проведении оперативно-разыскных мероприятий в Веденском районе, пишет ИА «Грозный-Информ».

Два неразорвавшихся снаряда весом около 250 и 500 килограмм находились в земле свыше двух десятков лет, оставшись здесь после проведения контртеррористической операции на территории Чечни. Чтобы избежать внезапного подрыва бомб, место их нахождения было оцеплено, после чего опасные находки были извлечены из земли и переданы специалистам МЧС с соблюдением всех требований безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне с 2012 года ведутся работы по очистке территории республики от взрывоопасных предметов и снарядов. В 2020 году было обнаружено саперами уже свыше 850 неразорвавшихся снарядов и мин.

Читайте также: В Чечне стали безопасными 800 гектаров земли