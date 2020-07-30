Алма-Ата, Казахстан, , 09:47 — REGNUM В результате взрыва бытового газа разрушился частный дом в Алма-Ате, сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям.

Взрыв произошел 29 июля в 19:12 (16:12 мск). Взрывной волной повредило кровлю соседних домов. Во время поисковых работ спасатели извлекли из-под завалов 49-летнюю женщину.

С ожогами тела она доставлена в больницу. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать не закрытая газовая конфорка.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня в Мангистауской области Казахстана два человека погибли при перекачке сжиженного газа из стационарных ёмкостей в автоцистерну.

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