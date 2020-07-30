Севастополь, , 09:42 — REGNUM Военнослужащий Черноморского флота России арестован в Севастополе, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. ОБ этом сообщило 30 июля ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности РФ в городе Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения», — сообщили в ФСБ.

По решению суда военнослужащий отправлен под арест. Другие подробности, в том числе о том, когда он был задержан, не сообщаются.