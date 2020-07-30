Чита, , 09:40 — REGNUM В Забайкалье за недобросовестное отношение к капитальному ремонт крыши дома в Первом микрорайоне Гвардейский в Чите привлечена к ответственности подрядная организация. Как сообщает сегодня, 30 июля, пресс-служба забайкальского губернатора, жильцы, чьи квартиры и подъезды были затоплены после сильного дождя, могут получить компенсацию.

Так выглядела капитально ремонтируемая крыша в Чите Правительство Забайкальского края

Так выглядит капитально ремонтируемая крыша в Чите Правительство Забайкальского края

«По результатам согласованной с органами прокуратуры проверки, установлено, что в ходе проведения работ подрядчик не принял все меры, обеспечивающие благоприятные условия проживания граждан. И в период дождей квартиры жильцов пострадали, так же были затоплены подъезды дома», — пояснять чиновники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о надвигающейся непогоде жителей Забайкальского края предупредили 18 июля. В регион пришли очень сильные дожди, сильные ливни, грозы и град.

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