Екатеринбург, , 09:43 — REGNUM Следователи инициировали проверку после инцидента на улице Вайнера в Екатеринбурге, где разбился насмерть молодой человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Как передаёт интернет-газета Znak, представители следствия выясняют причину происшествия. Пока следователи не выявили признаков того, что в отношении погибшего совершались преступления перед его кончиной.

Об инциденте стало известно утром 30 июля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее очевидцы сообщили, что перед смертью молодой человек вместе с другими людьми находился на крыше одного из домов по улице Вайнера.