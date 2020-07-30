Севастополь, , 09:39 — REGNUM Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе моряка Черноморского флота РФ по подозрению в работе на украинскую разведку. Об этом сообщили в ведомстве.

«Федеральной службой безопасности в Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).