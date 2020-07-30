Сент-Луис, США, , 09:37 — REGNUM Жертвами произошедшей на севере города Сент-Луис (штат Миссури) стрельбы стали три человека, ещё один — ранен. Об этом 30 июля сообщает местная газета St. Louis Post-Dispatch со ссылкой на правоохранителей.

По их информации, сообщения о стрельбе поступили в полицию около 14:00 по местному времени (29 июля, 22:00 мск) и в результате нее три человека погибли и ещё один получил огнестрельные ранения ноги.

Также указывается, что в настоящее время неизвестна причина стрельбы, однако в полиции предполагается, что это могло произойти из-за конфликта двух группировок. Оружие с места происшествия изъято правоохранителями.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 26 июля стало известно, что не менее семи человек получили ранения в ходе стрельбы в центральной части американского штата Калифорнии.