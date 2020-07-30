Биробиджан, , 09:30 — REGNUM В Биробиджане сотрудникам ОГКУЗ «Дом ребёнка специализированный» не оплатили за работу в условиях карантина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Еврейской АО.

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Работники учреждения обратились с заявлением в прокуратуру. В ходе проверки выяснилось, что дом ребёнка был переведён на работу в режиме карантина. Сотрудники находились на своих рабочих местах круглосуточно посменно — две недели через две.

«Оплата труда за работу в условиях специального режима с учетом надбавки за вахтовый метод работы и процентных надбавок к заработной плате, а также суммированного учета рабочего времени, работникам учреждения не произведена», — уточнили в ведомстве.

Главврачу учреждения внесено представление об устранении нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, главным врачом БУ РК «Яшалтинская РБ» 36 медикам и другим сотрудникам больницы, которые участвовали в борьбе с коронавирусом, был предоставлен отпуск с выплатой отпускных без учета стимулирующих выплат, предусмотренных постановлениями правительства РФ и правительства региона.