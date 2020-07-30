Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, , 09:27 — REGNUM Сотрудники прокуратуры Кемеровской области организовали проверку информации о падении ребёнка в заброшенном здании в Ленинске-Кузнецком, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ранее СМИ сообщили о падении 12-летней девочки в яму глубиной 6 метров в заброшенном здании.

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«В средствах массовой информации опубликованы сведения о падении ребёнка в заброшенном здании в Ленинске-Кузнецком, — уточнили в ведомстве. — Несовершеннолетняя с друзьями находилась в здании на территории заброшенного завода. Она не заметила яму и упала в неё с большой высоты».

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка обеспечению безопасности несовершеннолетних.