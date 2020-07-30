Петровск-Забайкальский, Забайкальский край, , 09:21 — REGNUM В Забайкалье незаконная рубка лесных насаждений по-прежнему является наиболее частой причиной возбуждения уголовных дел в сфере лесопользования. Как сообщает прокуратура региона, только в одном Петровск-Забайкальском районе за 6 месяцев 2020 года вынесены судебные решения по 43 таким уголовным делам. За совершение указанных преступлений судом осуждены 52 человека.

«В результате незаконных действий «черных лесорубов» лесному фонду причинен ущерб на сумму более 4 млн рублей, на всю указанную сумму к осужденным прокуратурой предъявлены исковые требования, которые рассмотрены судом и удовлетворены. В добровольном порядке обвиняемые возместили ущерб на сумму около двух млн рублей», — поясняет старший помощник Петровск-Забайкальского межрайонного прокурора Яна Бережко.

Также известно, что по рассмотренным в первом полугодии 2020 года уголовным делам суд конфисковал более 40 орудий и средств совершения преступлений, в том числе 35 бензопил.

По мнению президента РФ Владимира Путина, одной из основных причин возникновения лесных пожаров является деятельность «чёрных лесорубов». Как уже сообщало ИА REGNUM, об этом глава государства сказал на большой пресс-конференции 19 декабря 2019 года. В

ОНФ сообщили, что площадь пожаров на арендованных участках превышает площадь пожаров на не находящихся в аренде участках. Например, в 2018 году такое превышение составило 2,5 и более раза. Это коснулось 30 лесничеств — в Иркутской области, Бурятии, Красноярском и Пермском краях.

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