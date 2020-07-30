Тбилиси, , 08:40 — REGNUM Из зоны наводнения в крае Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия в Грузии эвакуировано более 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД страны.

Наводнение произошло в ночь на 29 июля, и весь прошлый день проводились спасательные работы.

«Более 100 граждан переведены в безопасное место, в том числе 21 несовершеннолетний. Никто не пострадал», — говорится в сообщении спасателей.

Сообщается, что работы в зоне бедствия были продолжены сегодня утром. С помощью вертолетов начали доставку воды, продуктов и средств первой необходимости людям, которые оказались отрезанными от внешнего мира. Там работает около 90 спасателей.

Напомним, удар стихии в Грузии в основном пришелся на Онский муниципалитет. Из-за ливней вышла из берегов река Риони. Были размыты участки дороги, частично повреждены десять мостов. Отрезанными от остального мира оказались 2000 жителей 12 сёл.

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