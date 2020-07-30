Уфа, , 08:29 — REGNUM Уголовное дело по факту смерти мужчины после падения на него дерева возбуждено в Уфе. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

По версии следствия, в Уфе в июне текущего года 48-летний мужчина ремонтировал свой автомобиль на автостоянке, которая расположена на ул. Индустриальное шоссе. В какой-то момент на него упала часть сухого дерева. Мужчина получил травмы, от которых умер в больнице через две недели.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам халатности, которая повлекла по неосторожности смерть человека.

Расследование дела продолжается.

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