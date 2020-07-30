Киев, 30 июля 2020, 08:27 — REGNUM На Украине из-за непогоды обесточены 52 населённых пункта в пяти областях страны. Об этом сообщили 30 июля в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Сотрудники коммунальных служб восстанавливают электропитание населённых пунктов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве энергетики Украины заявили, что страна полностью отсоединится от энергосистемы России и Белоруссии в 2022 году.
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