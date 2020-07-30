Киев, , 08:27 — REGNUM На Украине из-за непогоды обесточены 52 населённых пункта в пяти областях страны. Об этом сообщили 30 июля в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«Вследствие осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 52 населённых пункта в пяти областях, а именно: Черновицкая — 23, Ровенская — 13, Сумская — 10, Волынская — три и Черновицкая — 3», — сказано в сообщении.

Сотрудники коммунальных служб восстанавливают электропитание населённых пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве энергетики Украины заявили, что страна полностью отсоединится от энергосистемы России и Белоруссии в 2022 году.

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