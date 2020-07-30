Благовещенск, , 08:17 — REGNUM В Ромненском районе Амурской области власти ввели режим ЧС. После обильных осадков подтопило приусадебные участки, дороги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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В сёлах Знаменка, Любимое Святоруссовка подтопило 57 приусадебных участков. Сообщается, что угрозы подтопления жилых домов нет. В населённых пунктах под водой оказались три участках дорог.

Сильные дожди переполнили ручьи, впадающие в левый приток реки Зеи — реку Белая, что привело к подъёму уровня воды. Гребень паводка 29 июля прошёл Ромненский район — уровень воды поднялся на 30−80 см. Также паводок затронул Белогорский и Ивановский районы.

Спасатели отмечают, что в пострадавших от ливней сёлах наблюдается спад воды.

Как сообщало ИА REGNUM, около сотни домов оказались подтоплены после прохождения сильных ливней в Апшеронском районе Краснодарского края.