Красноярск, , 08:13 — REGNUM В Красноярском крае на утро 30 июля зарегистрировано шесть лесных пожаров на общей площади 32 га — в Богучанском и Енисейском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минлесхозе.

К тушению возгораний приступили бойцы Лесопожарного центра. Населённым пунктам ничего не угрожает, подчеркнули в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ученые из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в ближайшие дни прогнозируют ухудшение пожарной обстановки в пяти регионах России. В том числе речь идёт о восточных районах Красноярского края.

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