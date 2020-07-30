Барнаул, , 08:02 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 8998 человек, причём 105 из них добавились только за последние сутки. Таковы данные регионального оперативного штаба на утро 30 июля.

Не обошлось без смертей: за сутки зарегистрировано семь новых летальных случаев, два из них — от COVID-19. Из общего числа пациентов 1840 (+42 пациента за последние сутки) больны внебольничной пневмонией, 3101 (+ 25 человек за последние сутки) — ОРВИ. Тяжелобольных — 103 (минус семеро человек за последние сутки), подключены к аппаратам ИВЛ — 38 (минус два человека за последние сутки).

За весь период выздоровели 7158 человека, скончались — 211.