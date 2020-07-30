Санкт-Петербург, , 06:53 — REGNUM В Санкт-Петербурге пожарные ликвидировали пожар на территории яхт-клуба, расположенного на южном берегу Финского залива. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сообщение о возгорании по адресу: Красносельский район, Петергофское шоссе, дом 75, корпус 2 поступило в дежурную часть в 03:22. Прибывшие на место расчёты обнаружили, что пожар охватил цельнометаллический ангар размером 20×30 метров, который выгорел по всей площади.

В 04:30 пожарные локализовали возгорание на площади 600 кв. метров. Ранг пожара был понижен до №1.

В 06:00 было объявлено о ликвидации пожара и его последствий.

По информации ведомства, к тушению было привлечено 37 человек и 10 единиц техники. О пострадавших не сообщалось.