Хьюстон, США, , 06:30 — REGNUM Пожар, который начался после взрыва на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) в городе Монт Белвье в американском штате Техас, локализован, 29 июля сообщается на странице в Facebook местного управления пожарной охраны.

Отмечается, что огонь значительно уменьшился и должен окончательно погаснуть через несколько часов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в Монт Белвье на заводе СПГ компании Lone Star произошел взрыв одного из хранилищ газа.

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