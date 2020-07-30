Иркутск, , 06:25 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 30 июля, оперативный региональный штаб, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 13 422 человека, причём 140 добавились только за последние сутки.

Не обошлось без новых смертей: умерли трое пациентов с COVID-19. Общее число погибших с коронавирусом составляет уже 200 человек. В инфекционных отделениях стационаров лечатся 853 пациента, из них 58 человек болеют тяжело. Выздоровели 9584 человека.

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