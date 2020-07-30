Северобайкальский район, Бурятия, , 06:20 — REGNUM В Северобайкальском районе Бурятии накануне вечером произошёл пожар, в результате которого погиб ребёнок. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, горело нежилое здание в посёлке Нижнеангарск.

К моменту прибытия пожарных в сооружении наблюдалось сильное задымление, горела крыша. В течении получаса огонь удалось потушить. По данным спасателей, причиной трагического пожара стала детская шалость с огнём.

«В здании находились канистры с бензином, у ребят были спички, одна упала и огонь мгновенно распространился. Один мальчик выбежал, второй не успел, выход уже был заблокирован огнём», — передают спасатели слова спасшегося ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в пожаре в Кабанском районе республики погиб трёхлетний ребёнок.

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