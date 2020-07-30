Благовещенск, , 06:15 — REGNUM По выявленному в Амурской области факту контрабанды в Китай лесоматериалов на сумму 22,1 млн рублей возбуждено два уголовных дела. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

По информации ведомства, в ходе совместных действий сотрудники Благовещенской таможни и управления ФСБ России по Амурской области установили, что при декларировании вывозимых в Китай материалов предприниматель предоставил в таможню недостоверные сведения об их происхождении.

По факту контрабанды 2,9 тыс. кубометров лесоматериалов из лиственницы на сумму 22,1 млн рублей, в отношении гражданина было возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере». Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель одной из компаний в Ставропольском крае подозревается в контрабанде пиломатериалов. По версии следствия, он без разрешающих документов перевозил из России через таможенную границу пиломатериалы из бука в одну из восточных стран.

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