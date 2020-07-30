Фукусима , Япония, , 05:51 — REGNUM Число пострадавших в результате взрыва в ресторане в японского городе Корияма (префектура Фукусима) выросло до 17, передает телеканал NHK.

По данным полиции и пожарных служб, погиб один человек. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Полицейские отмечают, что зафиксирована утечка пропана рядом с рестораном. Пока никого не подпускают в район происшествия, ограниченный радиусом 300 метров вокруг пострадавшего здания.

Телеканал также опубликовал кадры, на которых видно, что от здания остался лишь металлический каркас. Стены и помещения оказались разрушенными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось об 11 пострадавших при взрыве в Корияме. Также от взрыва пострадали близлежащие здания, у некоторых из них оказались выбиты стекла.

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