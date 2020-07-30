Фукусима , Япония, , 05:46 — REGNUM Здание школы в японском городе Корияма оказалось повреждено из-за взрыва, передает телеканал NHK.

Сообщается, что здание учебного заведения находится в 60 метрах от места взрыва. Пока сообщается лишь о материальном ущербе — в ряде помещений оказались выбиты стекла от ударной волны. В настоящее время администрация школы выясняет, есть ли пострадавшие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее произошел взрыв в городе Корияма в префектуре Фукусима в Японии. По предварительной версии, взрыв был связан с утечкой газа. Пока сообщалось об 11 пострадавших в результате происшествия.

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