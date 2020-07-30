Кемерово, , 03:58 — REGNUM В Кемеровской области следователи проводят доследственную проверку информации о падении девочки в яму в заброшенном здании. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

В ведомстве уточнили, что информация выявлена в ходе мониторинга СМИ. По предварительным данным, 12-летняя девочка упала в яму глубиной 6 метров в заброшенном здании, где играла с другими детьми. Ребёнок госпитализирован.