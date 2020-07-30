Токио, , 03:44 — REGNUM На севере Японии, в префектуре Ямагата на острове Хонсю, разлившиеся из-за ливневых дождей реки затопили ряд жилых районов. Об этом 30 июля сообщает телеканал NHK.

Всего в зоне затопления вышедшей из берегов реки Могами оказались около 500 домов, из которых оперативно были эвакуированы жители. По данным телеканала, в настоящее время в эвакуационные центры помещено несколько сотен человек. Отмечается, что пострадавших в результате наводнения нет.

Нарушение водоснабжения в нескольких районах префектуры, вызванное разливом рек, также оставило без воды около 15 больниц и центров по уходу за пожилыми людьми.

Как сообщало ИА REGNUM, большую часть территории Японии на островах Кюсю и Сикоку накрыли новые дожди. По данным экспертов, длительные дожди и низкое давление создают нестабильные атмосферные условия в западной части Японии.

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