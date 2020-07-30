Хьюстон, США, , 03:34 — REGNUM Одно из хранилищ природного газа на заводе в американском городе Монт Белвье (штат Техас) взорвалось 29 июля по неизвестной причине, пишет газета Houston Chronicle со ссылкой на заявление представителя администрации города.

Отмечается, что завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) принадлежит компании Lone Star. Он расположен к востоку от столицы штата, города Хьюстон.

После взрыва на предприятии начался пожар, который сейчас тушат прибывшие на место пожарные. Сведений о пострадавших не поступало.

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