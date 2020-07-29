Симферополь, , 20:42 — REGNUM Оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по Симферополю обвиняют в получении взятки в размере трёх миллионов рублей. В отношении полицейского, а также его знакомого, который, по данным следствия, выступал посредником, возбуждены уголовные дела, сообщили 29 июля в пресс-службе Главного следственного управления по Крыму и Севастополю.

Продажный полицеский Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

По версии следствия, полицейский намеревался получить от предпринимателя через своего знакомого взятку в размере 3 млн рублей, деньги предназначались за непроведение в отношении него оперативно-розыскных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела. 14 июля бизнесмен передал посреднику требуемую сумму. Затем, после получения взятки, полицейский и посредник были задержаны с поличным. Деньги изъяты.

У задержанных проведены обыски, им предъявлено обвинение, судом принято решение о мере пресечения.