Краснодар, , 19:47 — REGNUM Около сотни домов оказались подтоплены после прохождения сильных ливней в Апшеронском районе Краснодарского края, сообщили в ГУ МЧС по региону 29 июля.

Дожди обрушились на район во второй половине дня 28 июля. В результате в станице Куринской оказалось подтоплено 100 придворовых территорий и 45 домовладений, в районе хутора Городок из берегов вышла река Кура, подтоплены оказались 20 придворовых территорий с подтоплением трёх домовладений, в станице Нефтяная вышла из берегов река Туха, подтопило 56 придворовых территорий с подтоплением 52 домовладений.

У утру 209 июля вода с подтопленных территорий ушла. В районах подтоплений дежурили сотрудники МЧС, для населения организован подвоз воды.