Ростов-на-Дону, , 19:14 — REGNUM В Ростовской области следователи выясняют обстоятельства гибели годовалой девочки, которая, предположительно, скончалась от отравления бензином. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 29 июля.

Согласно предварительной информации, трагедия произошла 28 июля в Матвеево-Курганском районе. Годовалая девочка взяла пластиковую бутылку с остатками бензина и сделала из неё несколько глотков. Известно, что топливо слил отец ребёнка во время ремонта мотоцикла. Родители привезли дочь в больницу, затем пациентку перевели в детскую горбольницу Таганрога, однако спасти её не удалось.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.